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Автор «Дневника хача» «собрал» штрафов более чем на полмиллиона рублей

Блогер Амиран Сардаров получил штрафы более чем на полмиллиона рублей
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Блогер Амиран Сардаров получил штрафы за нарушение ПДД более чем на полмиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Всего он собрал штрафов более чем на 602 тысячи рублей, из них на 48 тысяч 812 рублей — неоплаченные», — говорится в сообщении.

По информации источника, блогер ездил на автомобиле Porsche Cayenne стоимостью более 10 миллионов рублей.

По данным ГИБДД, больше всего штрафов Сардаров получил на превышение скорости, неправильную парковку, а также за то, что он не пристегивался ремнем безопасности.

До этого сообщалось, что фигуристу Илье Авербуху выписали 49 штрафов за нарушение ПДД всего за два месяца. Мужчина уже за платил за нарушения 55 тысяч рублей.

Также сообщается, что штрафы фигурист получил, когда ездил на своем Range Rover Sport. При этом самым частым нарушением стало превышение скорости. Кроме того, Авербух не соблюдал дорожную разметку и не оплачивал парковку.

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