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Оренбурженка устроила «бутылочный обстрел» автомобилей

В Оренбурге женщина забросала бутылками проезжающий автомобиль
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Telegram-канал «Видеодозор»

В Оренбурге женщина забросала бутылками проезжающие автомобили, сообщает Telegram-канал «Видеодозор».

«Из салона авто выскочила бесстрашная пассажирка, чтобы обезвредить метательницу тары, но сама стала мишенью. Девушке пришлось уворачиваться от летящих в нее бутылок», — отмечается в публикации.

В ходе разбирательства выяснилось, что нападавшая давно практикует забрасывание автомобилей бутылками, ее госпитализировали в психбольницу.

На опубликованном видео видно, что сначала пешеход бросила бутылку в стекло задней двери проезжающего седана Hyundai, в общей сложности она метнула в направлении машины и выскочившей из нее пассажирки не менее шести бутылок.

До этого в Свердловской области двое подростков на питбайках сбили девочку.

Ранее в Москве наезд BMW на пешеходов попал на видео.

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