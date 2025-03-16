Оренбурженка устроила «бутылочный обстрел» автомобилей

В Оренбурге женщина забросала бутылками проезжающие автомобили, сообщает Telegram-канал «Видеодозор».

«Из салона авто выскочила бесстрашная пассажирка, чтобы обезвредить метательницу тары, но сама стала мишенью. Девушке пришлось уворачиваться от летящих в нее бутылок», — отмечается в публикации.

В ходе разбирательства выяснилось, что нападавшая давно практикует забрасывание автомобилей бутылками, ее госпитализировали в психбольницу.

На опубликованном видео видно, что сначала пешеход бросила бутылку в стекло задней двери проезжающего седана Hyundai, в общей сложности она метнула в направлении машины и выскочившей из нее пассажирки не менее шести бутылок.

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