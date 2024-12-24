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Закладчики прокатили полицейского на капоте во время задержания и попали в ДТП

В Новомосковске пару задержали за сбыт наркотиков и нападение на полицейского
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Тульской области пару подозревают в сбыте наркотиков. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Новомосковске. Выяснив, что мужчина и женщина, предположительно, занимаются распространением запрещенных веществ, полицейские попытались их задержать.

Пара передвигалась на машине. Водитель отказался выполнять требования сотрудников МВД и попытался скрыться. Однако один из полицейских запрыгнул на капот, его избили. В результате мужчина за рулем не справился с управлением и попал в ДТП.

«Во время досмотра автомобиля изъято 49 свертков с порошком белого цвета. Проведенное исследование содержимого одного из них позволило установить, что это кокаин массой около 50 граммов», – сообщается в публикации.

Предварительно, до задержания молодые люди успели разложить закладки. В отношении обоих возбудили уголовное дело, на данный момент фигуранты находятся под арестом.

Ранее в Москве наркодилеры прятали мефедрон в тортах.

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