Мужчина с револьвером прыгал на автомобили во Владивостоке

Во Владивостоке полицейские задержали 37-летнего мужчину, который на улице стрелял в воздух из револьвера и бросался на проезжающие автомобили. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Приморья.

«У мужчины обнаружен и изъят сигнальный пистолет. Экспертизой установлено, что изъятое оружие — револьвер охолощенный «Таурус СО курс». В отношении правонарушителя полицейскими составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», — отмечается в сообщении полиции.

О том, что неизвестный гражданин кричит, стреляет и бросается на машины, в полицию заявил 57-летний местный житель. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Город В», видно, что гражданин запрыгнул на капот автомобиля и прижался лбом к ветровому стеклу. После этого водитель сдал назад, и нападавший спрыгнул с машины.

Ранее в Тюмени выпавший из кузова «КамАЗа» компрессор задел проезжающие «Жигули».