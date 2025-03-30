Названы шесть недостатков кроссовера Chevrolet Trailblazer

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал кроссовер Chevrolet Trailblazer 2021 года выпуска и рассказал о его недостатках.

«Раньше у Chevrolet было много цилиндров и мало ступеней в автомате, а теперь все наоборот. Три цилиндра. С турбонаддувом. 150 сил. Автомобиль уверенно выезжает из 11 секунд при разгоне до 100 км/ч. Но ощущение, что не хватает крутящего момента, не покидает всю дорогу», — отметил эксперт.

Кроме того, автомобиль расходует в среднем 10 литров топлива на 100 км пути. По мнению автора, это много для небольшой машины.

Мягкого пластика в салоне Chevrolet Trailblazer нет. Рабочее место отлично проработано. Претензии есть только к профилю подушки. На заднем сиденье будет неудобно высоким людям из-за низкого потолка. Также в автомобиле нет полноценного запасного колеса — только докатка.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее были названы пять недостатков Lada Niva Travel.