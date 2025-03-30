«Украсит любую коллекцию»: в РФ выставили на продажу «Запорожец» с минимальным пробегом

В России продают «Запорожец» с минимальным пробегом за миллион рублей

В Екатеринбурге выставили на продажу автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец», который не эксплуатировался и простоял в гараже 44 года, сообщает klaxonnew.ru.

«Предлагаемый на продажу экземпляр 1980 года выпуска имеет пробег всего 803 километра. Перед продажей автомобиль прошел глубокий детейлинг, его состояние продавец отмечает как «музейное», а также то, что машина «украсит любую коллекцию», — сообщает портал.

Автомобиль оснащен 1,2-литровым двигателем мощностью 40 л.с. и механической коробкой передач.

Цена машины — 1,1 млн рублей.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от нее он получил рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за 8 лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей.

Ранее в России выставили на продажу тридцатилетний Mercedes S-Class с минимальным пробегом.