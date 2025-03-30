В России выставили на продажу тридцатилетний Mercedes S-Class с минимальным пробегом

В России продают старый Mercedes S-Class с минимальным пробегом за 8 млн рублей

В России вытавили на продажу уникальный тридцатилетний седан Mercedes S-Class W140 с пробегом всего 28 тыс. километров, сообщает «Российская газета».

«Представленный экземпляр выпущен в 1995 году. Под капотом располагается рядный шестицилиндровый мотор с индексом M104 объемом 3,2 литра и мощностью 231 л.с. Он работает в связке с четырехступенчатой автоматической трансмиссией», - говорится в сообщении «РГ».

Продавец просит за этот автомобиль 8,3 миллиона рублей.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от нее он получил рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за 8 лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей.

Ранее в России выставили на продажу десятилетний Volkswagen Tiguan без пробега.