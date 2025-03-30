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Стало известно, к чему приведет ограничение доходов автодилеров в России

Автоэксперт Моржаретто: ограничение доходов дилеров приведет к росту цен на авто
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Введение лимита на комиссионные вознаграждения дилеров при оформлении автокредитов приведет к росту цен на машины, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью aif.ru.

«Если в Банке России прислушаются к предложению инициировать принятие закона, чтобы запретить дилерам получать доход (или существенно ограничить его) с выдаваемых автокредитов, то, скорее всего, эффект для потребителей будет обратный — машины точно не подешевеют, а может, даже подорожают. Дилеры не смогут дотировать продажи машин сопутствующими доходами, — сказал эксперт.

До этого стало известно, что Национальный автомобильный союз России (НАС) обратился в Центробанк России с просьбой законодательно ограничить доходы автодилеров от выдаваемых автосалонами кредитов, а также запретить продавцам навязывать допуслуги. Соответствующее письмо направлено на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

«Автокредиты обходятся россиянам все дороже, ставка находится в диапазоне от 26 до 30% годовых. Комиссия за оформление кредита у крупных автодилеров достигает 9% от размера кредита. Эти расходы банка на продвижение кредитного продукта перекладываются на покупателя автомобиля», — говорится в обращении НАС.

Союз предлагает зафиксировать кредитную комиссию дилеров на уровне не выше 4%. За невыполнение этого требования НАС предложил ввести уголовную и административную ответственность для юрлиц. Кроме того, автосалоны получают до 50% от стоимости реализованных страховых продуктов, такую же долю они имеют от стоимости любых дополнительных товаров и услуг, отмечают правозащитники.

Также НАС требует установить жесткий запрет на навязывание любых дополнительных товаров, работ и услуг. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, когда закончатся скидки на автомобили.

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