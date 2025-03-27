Дилеров хотят лишить заработка на автокредитах. Как это скажется на ценах?

Национальный автомобильный союз попросил Центробанк России ограничить доходы автодилеров от выдаваемых кредитов и запретить им навязывать дополнительные услуги и оборудование на автомобили под страхом уголовной ответственности, выяснила «Газета.Ru». На финпродуктах дилеры получают сверхдоходы, указали общественники. Сейчас дилеры вынуждены продавать машины себе в убыток из-за политики автокомпаний, говорят эксперты рынка, финпродукты позволяют им выжить, отмечают собеседники.

Национальный автомобильный союз (НАС) направил письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной (документ есть в распоряжении «Газеты.Ru») с просьбой инициировать поправки в законодательство с ограничением максимального уровня комиссии для автодилеров при оформлении через автосалоны кредитов на покупку автомобилей.

Также НАС просит ввести в законодательство определение «автомобильный дилер» и предусмотреть для этих юрлиц административную и уголовную ответственность за случаи повторного и многократного навязывания дополнительного оборудования, услуг и финансовых продуктов.

«Автокредиты обходятся россиянам все дороже, ставка находится в диапазоне от 26 до 30% годовых, средний срок автокредита составил 6 лет. Повышение ключевой ставки — далеко не единственный фактор роста цен. Так,

комиссия за оформление кредита у крупных автомобильных дилеров достигает 9% от размера кредита.

Естественно, в конечном итоге эти расходы банка на продвижение кредитного продукта перекладываются на покупателя автомобиля», — отмечается в обращении НАС.

Получают сверхдоходы

Автодилеры также получают до 50% от стоимости реализованных страховых продуктов, такую же долю от стоимости любых дополнительных товаров и услуг, отмечают правозащитники. Действующий «период охлаждения», в течение которого клиент может отказаться от товаров, работ и услуг, включенных в кредитный договор, обходят путем заключения с гражданином отдельных соглашений на допуслуги, утверждается в письме в Центробанк.

НАС попросил Эльвиру Набиуллину обратиться в правительство с просьбой о разработке поправок в ФЗ от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» с введением определения «автомобильных дилеров», установлением жестких требований к деятельности таких организаций и запрета на на установку дополнительного оборудования и аксессуаров перед выдачей автомобиля клиенту.

Также НАС предложил установить жесткий запрет «на навязывание любых дополнительных товаров, работ и услуг, по ограничению размера взимаемых комиссий с других субъектов предпринимательской деятельности».

Наказывать за повторное навязывание оборудования и услуг предлагается штрафом в их двукратном размере, а за систематическое (более трех раз) нарушение ввести уголовную ответственность.

«Газета.Ru» направила вопросы в пресс-службу Центробанка об отношении к инициативе НАС и необходимости и перспективах введения предложенных мер, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.

На машинах не заработаешь

Сейчас дилеры зарабатывают на том, что заключают кредиты, предлагают страховки, карты помощи на дорогах и прочие услуги, основной товар — автомобили — они вынуждены отдавать со скидками в убыток себе, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

«Сейчас по большинству брендов прибыль на продаже автомобиля либо нулевая, либо отрицательная.

Заявленная маржа — от 5 до 7%, но у дилера она уходит на скидки, потому что его заваливают автомобилями, которые нужно хоть как-то продавать, и все дают скидки», — сказал Мосеев «Газете.Ru».

Если дилер будет убыточным, есть вероятность того, что его сотрудники потеряют работу, не будут платиться налоги. Дилер бы не стал навязывать финансовые услуги, если бы мог зарабатывать на продаже автомобилей, добавил он. По словам Мосеева, комиссия, которую дилеры получают от банков за оформленный кредит, сейчас не превышает 4%.

«Это возникло, когда автопроизводители лишили дилеров доходности по автомобилям.

Тогда дилер стал смотреть, где можно еще заработать, и начал предлагать клиентам финансовые услуги.

С другой стороны, клиенту при условии покупки финансового продукта предлагают скидку на машину. Клиент же на это соглашается, и если он не купит финпродукт, ему на машину скидки перестанут давать», — заключил Мосеев.

Основатель компании «еКредит» Кирилл Ларин признает, что автодилеры получают от банков более высокую комиссию за оформление кредита, чем установлена в других каналах продаж, но и качество приведенных дилерами заемщиков оказывается выше, утверждает он.

«В тот момент, когда клиент обращается, дилер осуществляет его идентификацию и анализ. Если посмотреть на структуру качества портфеля, для меня очевидно, что заемщики, которые приходят из дилерского канала, на порядок более качественные, чем заемщики, которые приходят в банки напрямую от классифайдов или в сами отделения банков», — объясняет Ларин в разговоре с «Газетой.Ru».

К тому же доходность автосалонов по новому автомобилю в значительной степени определяется автопроизводителем. Особенно это касается фирменных кредитно-страховых программ, по которым реализуется большинство новых автомобилей.

Там все достаточно сильно зарегулировано,

настаивает он.

«Любые ограничения дилерской маржи повлияют на рост цены автомобиля, дилер в убыток работать не будет. Движение к дополнительной регуляции авторынка со стороны центробанков происходит на всех ведущих автомобильных рынках мира. Клиенты недовольны непрозрачностью в сделках. Дилерам действительно нужно обратить внимание на то, как они коммуницируют с клиентом», — заключил Ларин.