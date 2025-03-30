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Стало известно о возможных опасностях при смене шин

Вильфанд: у летних шин при нулевой температуре плохое сцепление с дорогой
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Алексей Майшев/РИА Новости

В Москве на следующей неделе ночные температуры будут составлять около 0 градусов, по области возможно понижение до отрицательных значений, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, летняя резина или шины без шипов могут приводить к плохому сцеплению с дорогой.

«В Московском регионе приближается период, когда ночные температуры будут близки к нулю, на севере области возможны и отрицательные значения, летняя резина при этом не очень хорошо себя чувствует на дороге», — сказал он.

Метеоролог пояснил, что при передвижении на автомобиле в дневное время летняя резина является вполне безопасной.

До того собственник автосервиса Fit Service Алексей Щиголев заявил, что из-за ранней весны в столичном регионе некоторые водители поспешили сменить сезонные колеса автомобилей. С понижением температуры машина на летних покрышках становится неуправляемой и растут расходы на ее эксплуатацию.

«При малейшем минусе летняя резина теряет эластичность, становится «деревянной». Управление можно сравнить с ездой на санях. За месяц сухих дорог водители уже успели перестроиться на летний стиль езды, когда тормозишь чуть позже и дистанцию держишь чуть меньшую», — сказал эксперт.

Это ведет к росту аварийности. Кроме того, износ летних шин резко возрастает. К этому добавляется перерасход топлива на выполнение маневров. В итоге увеличиваются эксплуатационные расходы.

Рано переобувшимся водителям стоит отказаться от поездки при резком изменении погоды. Это обойдется дешевле, чем возможный кузовной ремонт, отметил специалист.

Ранее сообщалось, что в России резко увеличились цены на шиномонтаж.

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