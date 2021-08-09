В России удвоилось число автомобилей, попадающих под «налог на роскошь»

Список машин, за которые нужно платить «налог на роскошь», за последние пять лет увеличился вдвое, следует из правительственного реестра. Из-за девальвации рубля к роскошным авто чиновники стали относить вполне бюджетные автомобили, в связи с этим депутаты Госдумы предложили вывести машины стоимостью 3-4 млн рублей из-под действия повышающих коэффициентов. Правительство против: из-за этого снизятся доходы государства.

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, предлагающий увеличить цену, при превышении которой автомобиль в России принято считать роскошным. Владельцы таких машин платят повышенный транспортный налог. Депутаты указывают, что «налог на роскошь» сейчас вынуждены платить владельцы машин стоимостью от 3 млн рублей — для них он на 10% выше, чем на машину аналогичной мощности, не входящую в перечень (составляется Минпромторгом) роскошных.

За последние пять лет количество позиций дорогих автомобилей в этом реестре возросло почти вдвое, подсчитала «Газета.Ru»: с 708 в 2016 году до 1389 в 2021-м.

Документом предусмотрено повышение нижней отметки стоимости дорогого авто до 4 млн рублей. Авторы законопроекта предлагают существенно изменить градацию роскошных автомобилей по цене, от которой зависит применение повышающих коэффициентов.

Коэффициент 1,1 (плюс 10%) предлагается применять для автомобилей со средней ценой 4-7 млн рублей (против 3-5 млн рублей по действующим нормам), двойной налог — взимать с владельцев машин стоимостью 7-15 млн рублей (сейчас 5-10 млн), тройной — при цене автомобиля 15-22 млн рублей (против нынешних 10-15 млн).

«Эти границы не менялись много лет. Посмотрите, какая за это время произошла инфляция и какой скачок цен на машины, — объяснил «Газете.Ru» один из авторов законопроекта депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

— Даже машины эконом-класса, которые люди берут в кредит, уже попадают под действие текущего законодательства и облагаются повышенным налогом».

Необходимость изменения градации депутаты объясняют непрерывным ростом цен на автомобили. При этом те автовладельцы, которые платили за свои машины стоимостью 3-5 млн рублей транспортный налог на 10% больше стандартного, в следующем году рискуют попасть в более высокую ценовую категорию — и тогда размер платы станет уже двукратным.

Этот подход необходимо пересмотреть, считает Нилов: если автомобиль попал в категорию «роскошных» только из-за инфляции или девальвации рубля — несправедливо, что владелец вынужден платить за него повышенный налог.

Kia и не мечтала

Повышающие коэффициенты транспортного налога для автомобилей дороже 3 млн рублей были введены семь лет назад. За это время стоимость нового отечественного автомобиля выросла более чем в два раза, свидетельствуют данные Росстата по состоянию на апрель 2021 года. Иномарки российской сборки подорожали в 1,4 раза. Список машин, облагаемых повышенным транспортным налогом, ежегодно публикуется Минпромторгом, с подробной раскладкой по комплектациям.

К категории роскошных отнесены, в частности, компактный кроссовер Mercedes-Benz GLA, BMW начиная с компактного купе 2 Series, шесть версий Skoda Kodiaq, Kia Stinger и Mohave, внедорожник Toyota Fortuner, Volkswagen Touareg, Teramont и Amarok, а также большинство кроссоверов и универсалов Volvo.

Правительство против

Инициатива депутатов ЛДПР уже получила отрицательную оценку со стороны аппарата правительства: в заключении на законопроект говорится, что принятие такого закона приведет к уменьшению доходов субъектов РФ, в которые поступают средства от транспортного налога.

«Вместе с тем источники компенсации [этих доходов] не определены», — отметили в правительстве.

Компенсировать потери бюджета от выведения подорожавших машин из-под действия «налога на роскошь» можно за счет урезания расходов на бюрократию, предложил идею чиновникам в беседе с «Газетой.Ru» председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Всегда есть такой универсальный источник, как сокращение расходов на госуправление, на содержание бюрократии. У меня бы рука спокойно поднялась это обрезать», — сказал он.

Автомобили стоимостью 3 млн рублей уже нельзя считать роскошными и повышенный налог за них взимать неправильно, согласился Похмелкин с инициативой депутатов, — приобретая для своих нужд более мощную и дорогую машину автомобилист уже платит повышенный налог, который и так зависит от числа лошадиных сил.

«В том, что человек приобретает более мощную машину и она от этого немного дороже стоит, ничего предосудительного нет. Это не Bentley, не Maserati, это не символ роскоши. Пусть он платит налог по тем ставкам, которые существуют — все равно это будет больше, чем у остальных, поскольку машина мощнее», — отметил правозащитник.