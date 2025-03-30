МВД РФ: мужчины в пять раз чаще женщин попадали в аварии на дорогах

МВД России: мужчины-водители в пять раз чаще женщин попадали в ДТП в 2024 году

Мужчины-водители в пять раз чаще женщин становились участниками дорожно-транспортных происшествий в России в 2024 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Госавтоинспекции МВД России.

В прошлом году мужчины-водители попали в аварии на дорогах свыше 96 тысяч раз, женщины — более 18 тысяч, отметило агентство.

Число ДТП, в которых водителем был мужчина, выросло на 4,5 тысячи случаев по сравнению с 2023 годом. Число аварий с женщинами-водителями увеличилось на 1,2 тысячи.

В прошлом году ученые Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» сообщили, что мужчины вдвое чаще садятся за руль пьяными. В 25% уголовных дел водителям-мужчинам предъявляли обвинения в нетрезвом вождении. Среди женщин, осужденных за нарушение правил дорожного движения, аналогичный показатель составил 10%.

Большинство (75%) ДТП с летальным исходом или серьезными травмами для пострадавших происходит по вине мужчин, говорится в исследовании. Также их в двух третях подобных случаев приговаривают к лишению свободы за совершенные правонарушения.

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