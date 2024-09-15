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Российские ученые выяснили, водители какого пола чаще попадают в аварии

«СВ»: мужчины в 3,25 раза чаще женщин устраивают ДТП с серьезными последствиями

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n_defender/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) узнали, как пол водителя автотранспорта влияет на его поведение на трассе и статистику дорожно-транспортных происшествий. Исследование опубликовано в научном журнале «Социология власти».

По словам авторов доклада, существует устойчивый стереотип, согласно которому женщины водят машину хуже мужчин. Их считают более подверженными стрессу, плохо реагирующими на непредвиденные ситуации и хуже ориентирующимися на местности. Из этого следует, что женщины чаще становятся виновницами ДТП.

Чтобы проверить гипотезу, ученые проанализировали около 160 тыс. судебных решений по делам о нарушении правил дорожного движения с 2010 по 2022 год. Оказалось, что в более чем 90% случаев ответчиками по этим делам выступали мужчины.

Исследователи провели нормализацию и рассчитали частоту ДТП с учетом разницы в доле водителей обоих полов (68% и 22% женщин соответственно). После корректировки гендерного дисбаланса выяснилось, что мужчины в 3,25 раза чаще становятся участниками ДТП, приводящих к возбуждению уголовных дел.

По мнению ученых, такая статистика говорит о разном отношении к вождению между мужчинами и женщинами. Мужчины, как правило, ездят быстрее и водят агрессивнее. Они в среднем проезжают на 26% больше километров в день по сравнению с женщинами, но проводят за рулем лишь на 10% больше времени.

Кроме того, мужчины вдвое чаще садятся за руль пьяными. В 25% уголовных дел водителям-мужчинам предъявляли обвинения в нетрезвом вождении. Среди женщин, осужденных за нарушение правил дорожного движения, аналогичный показатель составил 10%.

Большинство (75%) ДТП с летальным исходом или серьезными травмами для пострадавших происходит по вине мужчин. Также их в двух третях подобных случаев приговаривают к лишению свободы за совершенные правонарушения.

Специалисты НИУ ВШЭ отметили, что в Приморье, Москве и Санкт-Петербурге разрыв в количестве дорожных происшествий по вине мужчин и женщин меньше, чем в среднем по стране. Но в таких регионах как Дагестан или Чукотка показатель разница может доходить 10-20 раз.

Ранее ученые выяснили, как можно распознать психопата за рулем автомобиля.

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