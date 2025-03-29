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На подъездах к Крымскому мосту образовались очереди из сотен автомобилей

Более 730 машин скопились на подъездах к Крымскому мосту в ожидании досмотра
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Телеграм-канал «КерчьИНФО» ️

Несколько сотен автомобилей скопились на подъездах к Крымскому мосту в ожидании досмотра. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Из заявления следует, что по состоянию на 20:00 (совпадает с мск) разрешения на проезд по Крымскому мосту ожидали 734 транспортных средства. Из них 106 машин находились в очереди со стороны Тамани.

«В очереди со стороны Керчи находится 628 транспортных средств», — говорится в публикации.

При этом в тексте подчеркивается, что среднее время ожидания превышает два часа.

28 марта Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» написал, что на объекте начали проводить ручной досмотр всех транспортных средств, а также личных вещей водителей и пассажиров. Теперь процедура досмотра аналогична той, которую гражданам приходится проходить в российских аэропортах.

Изменения были внесены в связи с выходом из строя сканера на досмотровом комплексе СИДРК «Тамань». Сейчас здесь проводятся работы, направленные на восстановление оборудования и его ввод в эксплуатацию.

Ранее в Государственной думе РФ ответили поговоркой о курице на угрозы Украины нанести удар по Крымскому мосту.

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