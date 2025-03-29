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Облавы на курьеров, ездящих на электробайках без прав, прошли в Москве и области

«Подъем»: в Москве началось массовое изъятие электробайков у курьеров без прав
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Telegram-канал «Подъём»

В Москве и области прошли рейды в отношении курьеров, которые ездят на мощных электровелосипедах без водительских прав. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«В Москве и Подмосковье этой ночью прошли рейды — проверяющие ищут курьеров, которые без прав используют электробайки. Обнаруженные транспортные средства отвозят на стоянку», — отмечается в публикации.

Утверждается, что за нарушение владельцам транспортных средств назначают административные штрафы. Также в ходе проверок устанавливают легальность нахождения курьера в России. В случае выявления нарушений, иностранных граждан депортируют.

До этого в Москве сотрудники ГИБДД задержали 22-летнюю девушку за рулем BMW, которая накопила 500 штрафов за нарушение ПДД в течение полугода. Ее автомобиль поместили на спецстоянку.

Ранее в Хабаровске на видео попали автомобили, которые стали неуправляемыми на гололедице.

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