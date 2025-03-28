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Гаишники отобрали у 22-летней москвички BMW из-за 500 штрафов

В Москве у девушки отобрали BMW из-за 500 штрафов на полмиллиона рублей
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве сотрудники Госавтоинспекции задержали девушку на BMW, которая накопила более 500 штрафов за нарушение ПДД на сумму более 0,5 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Автомобиль «БМВ» под управлением 22-летней москвички был остановлен полицейскими на Судостроительной улице Москвы. В ходе проверки выяснилось, что она злостно уклонялась от исполнения административного наказания и в течение полугода», — написала Волк.

Сотрудники ДПС составили в отношении автомобилистки протоколы по статье 20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания. Ее автомобиль помещен на спецстоянку.

До этого в Подмосковье суд отправил под домашний арест водителя автобуса, сбившего мальчика.

Ранее на видео попал водитель «Газели», который напал на человека на проезжей части.

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