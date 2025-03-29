На видео попало, как в Подмосковье Lada заскочила на забор

В Подмосковье водитель на Lada в повороте вскочил на забор, это попало на видео

В подмосковном Клину водитель Lada не справился с управлением, в результате этого автомобиль повис на заборе. Видеозапись с моментом ДТП опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что серебристый ВАЗ-2115 поворачивает направо на перекрестке, пропустив идущую по зебре женщину. При этом машина продолжает двигаться вправо и наезжает на металлический забор, отделяющий проезжую часть от газона и тротуара. В результате аварии автомобиль повис днищем на заборе. О причинах произошедшего не сообщается.

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