Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно наказание для россиянина, который продал автомобиль и заявил об угоне

В Рязанской области осудили мужчину, который продал машину и заявил, что ее угнали
close
Lada

В Рязанской области осужден 38-летний мужчина, который продал свой автомобиль, а затем заявил в полицию о его угоне. Об этом сообщает областная прокуратура.

«В судебном заседании установлено, что в августе 2024 года осужденный обратился в полицию с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля «Лада Гранта». Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, фигурант настаивал на его принятии», — отмечается в сообщении ведомства.

В ходе разбирательства выяснилось, что владелец продал свой автомобиль, а не пострадал от угона. Мужчину привлекли к ответственности за заведомо ложный донос. Суд приговорил его к 260 часам обязательных работ.

До этого в Москве инспекторы ДПС изъяли BMW у 22-летней девушки, которая накопила 500 штрафов за полгода.

Ранее в Краснодаре осудили пенсионера, который расстрелял сына из ружья за угрозу повредить автомобиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами