Стало известно наказание для россиянина, который продал автомобиль и заявил об угоне

В Рязанской области осудили мужчину, который продал машину и заявил, что ее угнали

В Рязанской области осужден 38-летний мужчина, который продал свой автомобиль, а затем заявил в полицию о его угоне. Об этом сообщает областная прокуратура.

«В судебном заседании установлено, что в августе 2024 года осужденный обратился в полицию с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля «Лада Гранта». Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, фигурант настаивал на его принятии», — отмечается в сообщении ведомства.

В ходе разбирательства выяснилось, что владелец продал свой автомобиль, а не пострадал от угона. Мужчину привлекли к ответственности за заведомо ложный донос. Суд приговорил его к 260 часам обязательных работ.

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