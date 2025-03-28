Россиянам назвали риски для состояния автомобиля весной

В весеннее время проявляется много рисков для состояния автомобиля. Об этом рассказали эксперты сервиса «СберАвто».

«Многие водители не спешат менять шины вплоть до майских праздников. Это может привести к повышенному или ускоренному износу, снижению управляемости на сухом асфальте и увеличенному тормозному пути», — сообщили эксперты.

По их словам, весной есть риск попасть в ямы, которые из-за таяния снега могут быть не видны на дорогах. Это может привести к повреждению дисков, шин и подвески, за состоянием которой специалисты советуют следить.

Также эксперты отмечают, что в весеннее время на проезжей части может оставаться смесь реагентов и песка, поэтому следует промывать днище, арки и скрытые полости для предотвращения коррозии. Кроме того, после окончания холодов в воздухе повышается содержание пыли и пыльцы, которые могут загрязнять воздушный фильтр, из-за чего уменьшается эффективность работы двигателя и увеличивается расход топлива.

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