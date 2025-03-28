Lada Granta получила новый яркий цвет «Фламенко»

«АвтоВАЗ» начал окрашивать Lada Granta в новый цвет, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«АвтоВАЗ» произвел и отгрузил дилерам первую партию автомобилей Lada Granta в новом ярко-красном цвете «Фламенко». Таким образом, цветовая гамма бестселлера Lada расширилась до 7 эмалей», — отмечается в сообщении.

Помимо нового «Фламенко», для Lada Granta предусмотрены, в частности, белый цвет с названием «Ледниковый», серебристый «Платина», ярко-синий «Капитан», а также коричневый «Кориандр» и серо-синий «Борнео».

В пресс-службе завода уточнили, что новый красный цвет получит массовое применение на производстве в мае. Автомобили Granta в этом цвете доступны к заказу у дилеров. Впервые цвет «Фламенко» завод применил на презентационной Lada Iskra. Помимо Granta, его получат и другие модели Lada.

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