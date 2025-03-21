«Помыл слюной»: в Подмосковье мужчины с бородой плюнули в россиянку и напали

В Подмосковье мужчины с бородой плюнули в россиянку за рулем и попытались избить

В Подмосковье женщина за рулем автомобиля получила плевок от мужчин с бородой за то, что просигналила им. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«19 марта девушка выезжала с парковки «Вкусно — и точка» рядом с Наро-Фоминском, когда на дорогу вышли трое мужчин и начали радостно друг друга приветствовать рядом с авто. Девушка посигналила, но вместо того, чтобы отойти, один из мужчин специально пошел наперекор», — говорится в публикации.

В результате он плюнул в автомобиль. Между женщиной и группой мужчин разразился скандал: обе стороны обругали друг друга матом. Однако в ходе конфликта один из мужчин начал плевать уже на саму женщину и попытался избить. Теперь водительница пытается привлечь его к ответственности.

До этого в Петрозаводске водители подрались на проезжей части.

«Водители устроили жесткую драку прямо на проезжей части. Они не поделили дорогу и стали выяснять отношения», — говорится в сообщении Telegram-канала Daily Карелия.

Уличные камеры запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два автомобиля съезжают с главной дороги. После чего белая машина начинает наезжать на водителя черного автомобиля.

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