В Подмосковье мужчина с бензопилой хотел отомстить жене, но заблудился

В Подмосковье мужчина с бензопилой ехал отомстить жене, но заблудился на трассе

В Подмосковье задержали 59-летнего мужчину, который ехал отомстить своей экс-супруге, но заблудился на трассе Москва-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Он подготовился основательно: купил накладные усы, несколько автомобильных номеров, лопату, бензопилу и пистолет. И выдвинулся на авто к бывшей жене в Питер. Гаишники обратили внимание на странного типа, который кружил на трассе и не мог найти дорогу», — говорится в публикации.

В итоге выяснилось, что на автомобиль были повешены фальшивые госномера. Мужчину задержали.

До этого в Подмосковье женщина за рулем автомобиля получила плевок от мужчин с бородой за то, что просигналила им.

«19 марта девушка выезжала с парковки «Вкусно — и точка» рядом с Наро-Фоминском, когда на дорогу вышли трое мужчин и начали радостно друг друга приветствовать рядом с авто. Девушка посигналила, но вместо того, чтобы отойти, один из мужчин специально пошел наперекор», — говорится в публикации Baza.

Ранее из Тюмени стало невозможно выехать из-за падающих столбов.