Водитель «Газели» напал на человека на проезжей части и попал на видео

В Томске на видео попало, как водитель «Газели» напал на человека

В Томске 28 марта водитель «Газели» напал на человека на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «регион-70 Томск».

«На перекрестке Ленина – Дальне-Ключевская водитель «Газели» спровоцировал конфликт, едва не врезавшись в легковое авто, а затем напал на его водителя и избил», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель напал на мужчину, который сидит за рулем белого легкового автомобиля. После этого злоумышленник пытался дверью придавить водителя.

По информации источника, в дорожный конфликт никто из очевидцев не вмешался: ни мужчины, стоящие на остановке, ни другие водители.

До этого сообщалось, что в Приморском крае мужчина избил водителя огнетушителем в ходе дорожного конфликта. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчины дерутся возле проезжей части. Приморец наносит удары и пинает своего оппонента, а после бьет его огнетушителем и кричит.

Ранее водитель маршрутки напал на женщину на заправке в Подмосковье.