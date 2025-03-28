Водителя автобуса, задавившего мальчика в Подмосковье, отправили домой

Водителя автобуса, сбившего мальчика в Балашихе, отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест 61-летнего водителя, который сбил пятилетнего мальчика на пешеходном переходе в Балашихе. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

«С учетом признания вины, наличия на иждивении малолетнего ребенка и других характеризующих данных о личности обвиняемого суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 мая 2025 года включительно», — говорится в публикации.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст. 264 УК РФ.

Инцидент произошел 26 марта в городе Балашиха возле дома, расположенного на улице Свердлова. Предварительно, водитель автобуса марки «Луидор» наехал на пятилетнего ребенка, когда тот переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

На место прибыла бригада скорой помощи, врачи оказали мальчику необходимую помощь. Однако спасти пострадавшего не удалось.

Ранее водитель «Газели» напал на человека на проезжей части и попал на видео.