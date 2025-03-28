Москвичей попросили уступать дорогу роботам

В Москве появились таблички с просьбой уступать дорогу роботам-уборщикам. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Уступайте дорогу пожилым людям, детям и роботам», — написано на табличке.

По информации источника, надпись заметили в парке 50-летия Октября. Также сообщается, что здесь речь идет о роботах-уборщиках.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина с селфи-палкой проехал по дороге на моноколесе. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что мужчина едет на моноколесе, при этом в руках он держит селфи-палку.

Кроме того, в Новосибирске 19-летний водитель устроил гонки на BMW X6 и снес легковую машину с людьми. Уличная камера запечатлела ДТП. На кадрах видно, как черный автомобиль проезжает на красный свет светофора и врезается в белую легковую машину. От удара автомобили начинают вращаться на проезжей части.

По информации источника, в результате аварии два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Екатеринбурге седан влетел в толпу пешеходов.