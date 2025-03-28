Москвичей попросили уступать дорогу роботам

В Москве появились таблички с просьбой уступать дорогу роботам-уборщикам. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.
«Уступайте дорогу пожилым людям, детям и роботам», — написано на табличке.
По информации источника, надпись заметили в парке 50-летия Октября. Также сообщается, что здесь речь идет о роботах-уборщиках.
До этого сообщалось, что в Москве мужчина с селфи-палкой проехал по дороге на моноколесе. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что мужчина едет на моноколесе, при этом в руках он держит селфи-палку.
Кроме того, в Новосибирске 19-летний водитель устроил гонки на BMW X6 и снес легковую машину с людьми. Уличная камера запечатлела ДТП. На кадрах видно, как черный автомобиль проезжает на красный свет светофора и врезается в белую легковую машину. От удара автомобили начинают вращаться на проезжей части.
По информации источника, в результате аварии два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее в Екатеринбурге седан влетел в толпу пешеходов.