Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичей попросили уступать дорогу роботам

В Москве появились таблички с просьбой уступать дорогу роботам
close
Telegram-канал «No Limits»

В Москве появились таблички с просьбой уступать дорогу роботам-уборщикам. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Уступайте дорогу пожилым людям, детям и роботам», — написано на табличке.

По информации источника, надпись заметили в парке 50-летия Октября. Также сообщается, что здесь речь идет о роботах-уборщиках.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина с селфи-палкой проехал по дороге на моноколесе. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что мужчина едет на моноколесе, при этом в руках он держит селфи-палку.

Кроме того, в Новосибирске 19-летний водитель устроил гонки на BMW X6 и снес легковую машину с людьми. Уличная камера запечатлела ДТП. На кадрах видно, как черный автомобиль проезжает на красный свет светофора и врезается в белую легковую машину. От удара автомобили начинают вращаться на проезжей части.

По информации источника, в результате аварии два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Екатеринбурге седан влетел в толпу пешеходов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами