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Москвич с селфи-палкой на моноколесе промчался по дорогам и попал на видео

В Москве мужчина с селфи-палкой промчался по дорогам на моноколесе

В Москве мужчина с селфи-палкой проехал по дорогам на моноколесе. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

«Блогера на моноколесе заметили в районе Кантемировской улицы», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что мужчина едет на моноколесе, при этом в руках он держит селфи-палку.

До этого сообщалось, что в Новосибирске 19-летний водитель устроил гонки на BMW X6 и снес легковую машину с людьми. Уличная камера запечатлела ДТП. На кадрах видно, как черный автомобиль проезжает на красный свет светофора и врезается в белую легковую машину. От удара автомобили начинают вращаться на проезжей части.

По информации источника, в результате аварии два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, троих – госпитализировали. За рулем BMW в момент столкновения находился 19-летний мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что спецслужбы работают на парковке в Подмосковье, где произошла перестрелка.

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