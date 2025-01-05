Россиянам рассказали, опасно ли покупать подержанные шины

Эффективность подержанных зимних шин может значительно варьироваться в зависимости от их состояния, возраста и степени износа. Об этом «Российской газете» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

По словам эксперта, эффективность шин на снегу и льду снижается, если глубина протектора меньше 4 мм, также покрышки с меньшей глубиной хуже отводят воду и снежную кашу, что увеличивает риск аквапланирования. Помимо этого, на эффективность шин влияет возраст, износ и состав резины. Трушкова советует проверять покрышки на наличие трещин, порезов и повреждений.

По словам специалиста, шины могут стать хорошей покупкой, если у них достаточная глубина протектора и нет видимых повреждений. Однако всегда есть риск, что подержанные покрышки могут иметь скрытые дефекты или быть менее эффективными.

При покупке б/у шин следует осмотреть их лично или доверить это специалисту, сравнить стоимость подержанных покрышек с новыми, а также проверить, есть ли у продавца информация о происхождении и состоянии шин.

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