Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, опасно ли покупать подержанные шины

«Рольф»: б/у шины могут иметь скрытые дефекты
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Эффективность подержанных зимних шин может значительно варьироваться в зависимости от их состояния, возраста и степени износа. Об этом «Российской газете» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

По словам эксперта, эффективность шин на снегу и льду снижается, если глубина протектора меньше 4 мм, также покрышки с меньшей глубиной хуже отводят воду и снежную кашу, что увеличивает риск аквапланирования. Помимо этого, на эффективность шин влияет возраст, износ и состав резины. Трушкова советует проверять покрышки на наличие трещин, порезов и повреждений.

По словам специалиста, шины могут стать хорошей покупкой, если у них достаточная глубина протектора и нет видимых повреждений. Однако всегда есть риск, что подержанные покрышки могут иметь скрытые дефекты или быть менее эффективными.

При покупке б/у шин следует осмотреть их лично или доверить это специалисту, сравнить стоимость подержанных покрышек с новыми, а также проверить, есть ли у продавца информация о происхождении и состоянии шин.

Ранее рассказали, что затрудняет продажу автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами