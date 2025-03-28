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Россиянам рассказали, когда нужно менять резину на летнюю

Автоэксперт Хайцеэр: после замены резины на летнюю опасно выезжать за город
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Кирилл Брага/РИА Новости

В Москву пришла «автомобильная» весна, температура воздуха в среднем поднялась до пяти градусов тепла. Это значит, что машину уже можно «переобуть», однако на летней резине выезжать за город пока может быть опасно, рассказал 360.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Смена резины зависит от конкретной ситуации и условий эксплуатации автомобиля – так, например, живущим за городом пока лучше не спешить из-за того, что в районах температуры традиционно ниже, чем в городе. В других случаях уже можно «переобуться», считает автоэксперт.

«Я уже поменял вчера. По прогнозам у нас положительные температуры, и машиной я пользуюсь преимущественно в городе и в дневное время, поэтому не боюсь ночных заморозков», — пояснил Хайцеэр.

Он призвал автовладельцев, которые поставили летнюю резину, воздержаться от поездок за город, особенно в случае похолодания, которое еще возможно.

До этого независимый автоэксперт Дмитрий Попов отметил, что водителям стоит начать менять зимнюю резину на летнюю, когда среднесуточные значения температуры воздуха будут составлять +4...+6°C. Сигналом к этому должно быть завершение отопительного сезона, подчеркнул он.

Ранее специалист посоветовал не менять резину раньше середины апреля.

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