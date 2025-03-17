Автоэксперт ответил, когда водителям пора «переобуваться»

Водителям стоит начать менять зимнюю резину на летнюю, когда среднесуточные значения температуры воздуха будут составлять +4...+6°C. Об этом «Москве 24» рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Он уточнил, что в этом случае в течение недели дневная температура должна находиться на отметке +8...+10°C, ночная — не выходить за нулевую отметку.

«Лично у меня есть хороший маячок: менять резину нужно, когда заканчивается отопительный сезон. Да, тут более высокие показатели, потому что он завершается при среднесуточной температуре в плюс 8. Зато в этот период можно менять колеса уже с уверенностью», — добавил Попов.

Эксперт напомнил об опасностях, с которыми автовладельцы могут столкнуться в межсезонье. Так, например, им следует учитывать, что на летней резине машина может скользить, если на улице установится минусовая температура.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что московским автомобилистам не стоит до конца марта менять зимние шины на летние. По его словам, менять шины целесообразно, когда средняя суточная температура выше +5°C.

Ранее были названы пять минусов низкопрофильных шин.