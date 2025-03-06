Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автоэксперт объяснил, почему не стоит спешить со сменой резины

Автоэксперт Баканов: резину стоит менять не раньше середины апреля
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Если речь идет о средней полосе России, о смене резины на летнюю стоит задумываться после 12 апреля. Об этом в интервью РИАМО сообщил автоэксперт Петр Баканов.

«Как показывает практика последних лет, последние снегопады и заморозки случаются примерно к 10 числу. Да, иногда на День космонавтики может неожиданно выпасть снег, но это, как правило, уже финальные осадки», — отметил Баканов.

Он напомнил, что в мае заморозки тоже возможны, однако они уже не так критичны для дорог и сцепления с покрытием. Эксперт также обратил внимание, что из-за разности климатических условий в различных уголках страны, сроки смены покрышек могут отличаться.

Баканов также посоветовал смыть с машины всю грязь и реагенты как только установится плюсовая температура и дороги высохнут. Кроме того, по его слорвам, следует подготовить к теплому сезону системы охлаждения и кондиционирования.

Ранее водителям рассказали, что нельзя делать на новой машине до конца обкатки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами