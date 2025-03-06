Автоэксперт объяснил, почему не стоит спешить со сменой резины

Если речь идет о средней полосе России, о смене резины на летнюю стоит задумываться после 12 апреля. Об этом в интервью РИАМО сообщил автоэксперт Петр Баканов.

«Как показывает практика последних лет, последние снегопады и заморозки случаются примерно к 10 числу. Да, иногда на День космонавтики может неожиданно выпасть снег, но это, как правило, уже финальные осадки», — отметил Баканов.

Он напомнил, что в мае заморозки тоже возможны, однако они уже не так критичны для дорог и сцепления с покрытием. Эксперт также обратил внимание, что из-за разности климатических условий в различных уголках страны, сроки смены покрышек могут отличаться.

Баканов также посоветовал смыть с машины всю грязь и реагенты как только установится плюсовая температура и дороги высохнут. Кроме того, по его слорвам, следует подготовить к теплому сезону системы охлаждения и кондиционирования.

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