Москвича, сдававшего Киркорову самолеты, арестовали за дачу огромной взятки гаишнику

В Москве до 25 мая арестовали мужчину, который пытался дать взятку инспектору ДПС за фейковый спецсигнал на Mercedes. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости».

«Мужчина вел микроавтобус со спецсигналами в Москве. Когда его остановили сотрудники ДПС, выяснилось, что у него не было разрешения на их использование», — говорится в сообщении.

По информации источника, мужчина пытался дать взятку инспектору ДПС в размере 665 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что 24 марта сотрудники ГИБДД остановили 35-летнего москвича на Новолучанской улице в поселке Рублево. К крыше микроавтобуса Mercedes, на котором ехал мужчина, был прикреплен спецсигнал, чтобы передвигаться по дорогам общего пользования быстрее.

Выяснилось, что нарушителем является директор одной из столичных ЧОП, которая сдает в аренду самолеты и Mercedes. Услугами компании пользуются Филипп Киркоров, Егор Крид, Элджей и другие звезды.

Ранее в Москве установили личность гаишника, не взявшего огромную взятку у водителя.