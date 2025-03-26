Стало известно, кто не взял взятку у москвича, сдававшего Киркорову самолеты

В Москве установили личность гаишника, не взявшего огромную взятку у водителя

Сотрудником ГИБДД, который не взял деньги у москвича, ездившего с фейковой мигалкой на Mercedes, оказался командир 2 ОСБ ГИБДД полковник Сергей Кобозев. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Кобозев действительно во многих интервью высказывался, что перед законом и на дороге все равны: если нет документов — никаких спецсигналов, если не работаешь в силовых структурах — никаких номерных рамок вроде ФСБ», — говорится в сообщении.

По информации источника, мужчина не взял взятку в размере 665 тысяч рублей, что примерно в пять раз больше зарплаты полицейского.

До этого сообщалось, что Сергей Кобзев 24 марта остановил 35-летнего москвича на Новолучанской улице в поселке Рублево. К крыше микроавтобуса Mercedes, на котором ехал мужчина, был прикреплен спецсигнал, чтобы передвигаться по дорогам общего пользования быстрее.

Выяснилось, что нарушителем является директор одной из столичных ЧОП, которая сдает в аренду самолеты и Mercedes. Услугами компании пользуются Филипп Киркоров, Егор Крид, Элджей и другие звезды.

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