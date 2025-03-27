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Автоэксперт разъяснил изменения правил проведения медосвидетельствования

Автоэксперт Радько: порядок проверки на алкоголь кардинально не изменится
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Depositphotos

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал проект приказа Минздрава РФ об изменении правил проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. По его словам, никаких кардинальных новшеств для водителей не будет.

«Сами признаки опьянения не содержатся в приказе, они содержатся в примечании к статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), а она не меняется. Поэтому здесь и порядок направления не меняется», — отметил эксперт.

При этом он указал на важную измененную деталь: перед прохождением освидетельствования сотрудник полиции должен будет разъяснить водителю детали процедуры, а также рассказать, что будет считаться отказом от медосвидетельствования, и взять с человека информированное согласие.

Согласно планам Минздрава, изменения должны вступить в силу 1 сентября 2025 года.

Проект приказа Минздрава уточняет особенности проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и вынесения заключения по его результатам при оказании экстренной медицинской помощи.

Изменения также коснутся перечня основных групп наркотических средств и психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования.

Кроме того, уточнены получение информированного добровольного согласия на проведение медосвидетельствования и основания для отказа от него.

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