«Капсула времени»: в России выставили на продажу ВАЗ-2110 без пробега

В России продают ВАЗ-2110 без пробега, простоявший 20 лет в гараже

В Дагестане на продажу выставили «капсулу времени» — ВАЗ-2110 без пробега, сообщает «Российская газета». Выпущенный 20 лет назад, автомобиль стоял в гараже и находится в идеальном состоянии.

«Был куплeн в 2005 году, пo нeизвecтным пpичинaм нe эксплуaтиpовaлся. Пробег седана почти нулевой — 263 километра», — говорится в сообщении издания.

ВАЗ-2110 оснащен 89-сильным восьмиклапанным двигателем 1.6 литра и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Продавец назначил за «капсулу времени» цену 1,85 млн рублей.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от нее он получил рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за 8 лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей.

Ранее в России выставили на продажу десятилетний Volkswagen Tiguan без пробега.