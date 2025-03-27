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Российский электрокар «Атом» получит версию для туризма

«Мотор.ру»: у электрокара «Атом» появится туристическая версия
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motor.ru

Российский электрокар «Атом» получит версию для туризма. Об этом сообщает «Мотор.ру».

«В распоряжении «Мотора» оказались первые изображения электрокара «Атом» в туристической версии. Такое исполнение подразумевает обвес из некрашеного пластика по нижнему периметру кузова, новые бамперы, накладки на двери, а также расширители арок», — говорится в сообщении.

По информации источника, производить «Атом» планируют уже в этом году. Кузов автомобиля будет состоять из пяти различных металлов с запатентованной конструкцией силовых порогов. Также сообщается, что бортовая электроника «Атома» создана собственными силами. Борский стекольный завод будет осуществлять поставки стекла с поддержкой проекции.

Также сообщается, что выпуск электрокаров планируют наладить на заводе «Москвич» в Москве, после чего автомобили начнут собирать в китайском городе Харбине.

До этого сообщалось, что в Москве продают седан ГАЗ-3102 «Волга» в музейном состоянии с пробегом всего 19 тыс. километров.

Ранее в США жгут автомобили Tesla, акции упали вдвое.

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