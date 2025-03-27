«Автомобиль со спецсвязью»: в России выставили на продажу уникальную «Волгу»

В России продают «Волгу» со спецсвязью за два миллиона рублей

В Москве продают седан ГАЗ-3102 «Волга» в музейном состоянии с пробегом всего 19 тыс. километров, сообщает «Российская газета».

«Автомобиль выпущен в 1997 году. В салоне установлена передняя панель старого образца, сиденья и дверные карты обиты велюром болотного цвета, на заднем стекле вместо тонировки установлена защитная шторка. Помимо прочего, в ногах водителя и пассажира интегрирована система спецсвязи», — говорится в сообщении издания.

Автомобиль оснащен 2,3 -литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. и механической коробкой передач.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от нее он получил рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за 8 лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей.

Ранее в России выставили на продажу десятилетний Volkswagen Tiguan без пробега.