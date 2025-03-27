Названы пять недостатков Mini Cooper

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов перечислил минусы автомобиля Mini Cooper 2010–2011 годов выпуска.

«Хром Mini Cooper быстро мутнеет из-за реагентов. У некоторых машин может перестать открываться водительская дверь из-за обрыва тросика», — заявил Виноградов.

По его словам, при осмотре нужно тщательно прислушиваться к мотору EP6. Если при работе слышен свист, то придется менять клапанную крышку из-за неисправного клапана системы вентиляции картерных газов.

Стильный интерьер Mini Cooper с годами теряет свой лоск. Первым делом стирается краска на кнопках.

Шестиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin TF60SN часто требовала ремонта уже после 100 тыс. километров.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее в России начались продажи обновленного кроссовера Wey 07 с новыми сервисами.