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В России начались продажи обновленного кроссовера Wey 07 с новыми сервисами

Кроссовер Wey 07 в России получил четыре новых сервиса
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Wey

В России начались продажи обновленного кроссовера Wey 07. Об этом сообщает пресс-служба концерну Great Wall, которому принадлежит бренд Wey.

Отмечается, что среди ключевых нововведений кроссовера — встроенная платформа сервисов »Яндекс Авто», функция обновления программного обеспечения «по воздуху» через мобильную связь или Wi-Fi, голосовой ассистент и расширенный функционал сервиса дистанционного управления Wey Connection.

Технически автомобиль не изменился. В России он предлагается с гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5 литрового турбомотора и двух электродвигателей. Суммарная мощность — 517 л.с.

Цена обновленного Wey 07 — 7,1 млн рублей.

До этого стало известно, что китайский пикап Great Wall Poer обновился и подорожал в России. Рестайлинговый автомобиль появился в дилерской сети 10 марта.

Автомобиль можно купить от 3,8 млн до 4,1 млн рублей — на 250 тыс. рублей дороже дореформенной модели. Обновленная машина отличается новой радиаторной решеткой без хрома, иными бамперами и рейлингами на крыше. В салоне обновились приборная панель и мультимедийная система, а в отделке применены новые материалы.

Пикап получил новый 218-сильный бензиновый двигатель, который работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что китайский автобренд Deepal выведет на российский рынок кроссовер S07.

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