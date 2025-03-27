Возгорание автомобиля парализовало движение транспорта на Киевском шоссе

На Киевском шоссе загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Киевском шоссе в районе д. Мешково в первой полосе движения произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» публикует видео инцидента. На кадрах видно, как на обочине горит серый легковой автомобиль.

По информации источника, при каких обстоятельствах произошло возгорание, неизвестно. Движение в сторону области затруднено на 1,5 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль Tesla сгорел на проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как на проезжей части горит машина. Кроме того, на записи видно, что на место происшествия прибыли экстренные службы.

По информации источника, автомобиль принадлежит 25-летнему водителю, который занимается видеосъемками.

Ранее Daewoo Nexia сгорел на проезжей части в Петербурге.