Водители автобусов устроили схватку на проезжей части и попали на видео

В Приморье на видео попала драка водителей автобусов на проезжей части

В городе Уссурийске Приморского края водители автобусов устроили драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«На улице Чичерина в Уссурийске разгорелась драка между двумя водителями общественного транспорта. Видео инцидента стремительно разлетелось по соцсетям, а пользователи назвали происходящее «UFC на асфальте», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины дерутся на дороге. При этом, по информации источника, причины конфликта неизвестны.

До этого сообщалось, что под Краснодаром мужчина с самодельным мечом убегал от росгвардейцев по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как нарушитель в одних носках стоит возле проезжей части и машет самодельным мечом, после чего убегает от мужчин в спецодежде по проезжей части. На записи также видно, что краснодарца догоняют.

Ранее водитель маршрутки напал на женщину на заправке в Подмосковье.