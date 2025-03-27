Бывший завод GM в Шушарах заработает до конца 2025 года

Бывши завод GM в России будет выпускать кроссоверы Jaecoo под брендом Solaris

Бывший завод GM в Шушарах, простаивающий уже 10 лет, может возобновить работу до конца 2025 года. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Первыми моделями станут два кроссовера под брендом Solaris, которые будут адаптацией моделей Jaecoo – J7 и J8», — говорится в сообщении издания.

Уже выпущено около 500 машин Jaecoo. Однако пока неизвестно, поступят ли эти кроссоверы в открытую продажу или же будут проданы в рамках госзакупок.

Отмечается, что в трехлетней перспективе модельный ряд может пополнить седан бизнес-класса. Собеседники издания провели параллели с Mercedes-Benz E-Class, Hongqi H5 и Toyota Camry.

До этого стало известно, что в феврале 2025 года средняя стоимость нового автомобиля составила 2,98 млн рублей.

В последний зимний месяц пользователи больше всего интересовались новыми автомобилями марки Lada: ее доля составила 22,7%. За ней в рейтинге расположились китайские бренды: Haval (10%), Chery (8,5%), Geely (5,4%) и Changan.

За прошедший год у россиян вырос интерес к новым машинам на 24,7%, а количество автомобилей, которые появились в продаже, увеличилось на 45,5%.

Ранее стало известно, когда в России начнут продавать новые кроссоверы Haval H7.