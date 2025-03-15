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Россиянам назвали среднюю стоимость нового авто в РФ

«Авито Авто»: средняя цена нового авто в РФ составила 2,98 млн рублей
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Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

В феврале 2025 года средняя стоимость нового автомобиля составила 2,98 млн рублей. Об этом рассказали эксперты «Авито Авто».

«В последний зимний месяц пользователи больше всего интересовались новыми автомобилями марки Lada: ее доля составила 22,7%. За ней в рейтинге расположились китайские бренды: Haval (10%), Chery (8,5%), Geely (5,4%) и Changan», — сообщили специалисты.

По их словам, за прошедший год у россиян вырос интерес к новым машинам на 24,7%, а количество автомобилей, которые появились в продаже, увеличилось на 45,5%.

Также эксперты сообщили, что покупатели больше всего интересовались моделями Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion, «Москвич 3» и Omoda C5. При этом лидером по количеству объявлений стали машины Lada, Chery, Geely, Haval и Changan, а по доле предложений – модели Chery Tiggo 7 Pro Max, Lada Granta и Omoda C5.

Ранее рассказали, когда нужно менять автомобильную зимнюю резину.

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