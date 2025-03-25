Стало известно, когда в России начнут продавать новые кроссоверы Haval H7

Новые кроссоверы Haval H7 появились у дилеров, их продажи стартуют 14 апреля. Об этом сообщает «Российская газета».

«Основные конкуренты Haval H7 будут в сегменте крупноразмерных кроссоверов — Changan Uni-К, Chery Tiggo 8 Pro Max, Geely Monjaro. По оценке GWM, прогнозируемая доля в общем объеме продаж линейки Haval составит у новинки составит около 15%», — рассказал директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.

По информации источника, новый кроссовер представлен в России в трех комплектациях: автомобили с безальтернативным силовым агрегатом, 7-ступенчатым роботом и подключаемым полным приводом с межосевой электронно-управляемой муфтой. Кроме того, машина оснащена зимним пакетом, который включает обогрев руля, форсунок стеклоомывателя, передних сидений, лобового стекла и боковых зеркал.

Также сообщается, что купить базовую версию можно за 3,5 млн рублей, среднюю – за 3,6 млн рублей, а топовый H7 обойдется в 3,8 млн рублей.

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