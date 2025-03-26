Актриса Проклова захотела сыграть с Ефремовым после УДО

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова согласна сыграть с актером Михаилом Ефремовым в одном спектакле. Об этом она рассказала NEWS.ru.

«Конечно, буду [играть]! Он такой замечательный актер», — заявила Проклова.

До этого актер Антон Юрьев в беседе с mk.ru предположил, что Михаил Ефремов станет режиссером после освобождения по УДО.

«Я бы на его месте сделал что-то творческое как осознание того, что пережил. Он все равно свою вину пронесет через всю жизнь, но раскаяние есть», — отметил актер.

Юрьев считает, что Ефремов не останется без работы после выхода из тюрьмы. Он уверен, что большинство режиссеров «с удовольствием» дадут ему роль

24 марта суд удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. На заседании актер пожаловался на проблемы со здоровьем и заявил, что полностью переосмыслил свою жизнь. Тем не менее суд напомнил артисту о его нарушениях порядка в колонии, а правозащитники посчитали, что Ефремов не заслужил освобождения.

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