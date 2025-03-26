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Петербурженка с ребенком устроила истерику в автобусе и попала на видео

В Петербурге на видео попала женщина с коляской, устроившая истерику в автобусе
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге женщина с коляской устроила истерику в автобусе из-за того, что водитель зажал дверью коляску с ее ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«Критически низкий уровень спокойствия и безмятежности у пассажирки в автобусе №226 — мамуля с коляской навела шуму в салоне и дала уроки «уравновешенного» диалога с водителем», — говорится в сообщении.

Пассажир снял происходящее на видео. На кадрах видно, что женщина кричит на водителя автобуса и оскорбляет мужчину. По словам автора видео, водитель общественного транспорта случайно зажал дверью коляску с ребенком, но тут же нажал на кнопку и открыл створки.

До этого сообщалось, что в подмосковном Дмитрове водитель маршрутки напал на женщину на заправке. Камера, установленная на заправке, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель маршрутки идет за женщиной, которая входит в здание. После этого водитель нападает на нее и пытается ударить, но женщина отталкивается и пинает нарушителя.

Ранее водители автобусов устроили схватку на проезжей части.

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