Гаишники разбили стекло Mercedes женщины и заковали ее в наручники из-за 30 штрафов

В Уфе полицейские разбили окно авто и заковали женщину в наручники из-за штрафов

В Уфе полицейские разбили стекло в Mercedes-Benz, владелица которого накопила 30 неоплаченных штрафов. Об этом сообщается в Telegram-канале городской Госавтоинспекции.

«По данным федеральной базы Госавтоинспекции, владелец автомобиля накопила 30 административных нарушений в области безопасности дорожного движения. В целях исключения попытки дальнейшего управления транспортным средством инспекторы ДПС пытались вывести гражданку из салона автомобиля», — отмечается в сообщении.

Женщина не подчинялась полицейским и заперлась в машине. После этого они в присутствии двух понятых разбили стекло автомобиля, а женщину заковали в наручники. Нарушительницу доставили в отдел полиции. Решением суда на нее наложен штраф в 3 тыс. рублей за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

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