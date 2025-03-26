На МКАД произошло массовое ДТП с шестью автомобилями

В Москве на МКАД столкнулись сразу шесть автомобилей

На МКАД произошло массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП» со ссылкой на источник.

«Шесть машин столкнулись на 38 км МКАД рядом с Ясенево, сообщил наш источник. Есть пострадавшие», — говорится в публикации.

Причины аварии пока неизвестны, как и количество пострадавших.

До этого в Красноярском крае 84-летний водитель выехал на встречную полосу движения и столкнулся с легковым автомобилем.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как красный легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения и врезается в черную машину.

Также в подмосковном Дмитрове водитель маршрутки напал на женщину на АЗС. Камера, установленная на заправке, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель идет за женщиной, которая входит в здание.

Ранее в Крыму госпитализировали еще одного пострадавшего в крупном ДТП.