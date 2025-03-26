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Назван Mercedes-Benz, который продают по цене Lada Granta

«За рулем»: по цене Lada Granta в России продают Mercedes-Benz CLC
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Art Konovalov/Shutterstock/FOTODOM

В России по цене Lada Granta можно купить трехдверный Mercedes-Benz CLC. Об этом сообщил автоэксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

«За 800 тыс. рублей можно найти трехдверный Mercedes-Benz CLC 2008-2009 годов выпуска. По сути, это трехдверка в кузове W203, но с внешностью следующего поколения С-класса (W204)», — сказал эксперт.

Большая часть подержанных машин представлена с моторами 1.8 л., оснащенным механическим компрессором. При осмотре автомобиля надо обязательно проверить корпус масляного фильтра и теплообменника. Нередко там появляются течи масла.

Почти все автомобили на рынке оснащены пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Агрегат считается очень надежным.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустит обновленную Lada Granta.

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