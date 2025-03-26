«АвтоВАЗ» выпустит обновленную Lada Granta

«АвтоВАЗ» перечислил пять новых опций для Lada Granta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» обновил состав оборудования для модели Lada Granta, сообщает пресс-служба бренда.

«Автомобили в максимальной комплектации #Club снова получили климатическую установку. В числе возвращенных опций — охранный комплекс, включающий сигнализацию, иммобилайзер и ключ с пультом дистанционного управления центральным замком. Повышает безопасность автомобиля и дополнительная светотехника: на Lada Granta вернулись противотуманные фары», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в топ-комплектации Lada Granta появились задние электростеклоподъемники и круиз-контроль. Также на лифтбеках вновь появился задний стеклоочиститель.

О сроках начала продаж и стоимости автомобилей будет объявлено дополнительно.

До этого «АвтоВАЗ» собрал на своём конвейере пробный лифтбек Lada Granta в комплектации Club Luxe.

«На конвейере ВАЗа собран пробный автомобиль Lada Granta в кузове лифтбек в комплектации Club Luxe. Установлен полный электропакет (обогрев передних сидений, обогрев лобового стекла, обогрев зеркал, электростеклоподъемники всех дверей, пульт дистанционного управления), также присутствует климат-контроль и щётка очистителя заднего стекла, противотуманные фары, система ММС Enjoy», — говорится в сообщении паблика Avtograd.

Отмечается, что выпуск автомобилей Granta в комплектации Club Luxe начнётся в скором времени. Точные сроки не называются.

Ранее была названа дешевая китайская альтернатива седану Lada Granta.