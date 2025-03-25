В России официально появятся автобренды LiXiang и Zeekr

Китайские машины LiXiang и Zeekr официально представят в России не раньше 2026 года, сообщает Telegram-канал Mash.

«Примерно неделю назад представители LI приезжали в Россию на переговоры с импортерами — обсуждали выход на рынок и даже заикнулись о более ранних сроках, если получится «залезть» с другим неймингом», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что главная проблема — обеспечить безопасное хранение персональных данных россиян на территории РФ. Это ресурсозатратный процесс.

До этого Telegram-канал «Автостат Инфо» сообщил, что в России на 46% снизились продажи автомобилей китайского автобренда LiXiang.

Всего в январе 2025 года было зарегистрировано 955 автомобилей LiXiang, это на 46% меньше, чем в январе прошлого года (1,7 тыс. машин). Самой популярной моделью, причем с большим отрывом, стал L7 — 525 единиц (-38%).

Отмечается, что доля рынка марки в России составила 1.07%, что на 1.1% меньше, чем в январе 2024 года (2.17%).

Ранее были названы три серьезных неисправности автомобилей LiXiang в России.